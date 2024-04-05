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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تفاجئ الجمهور بسلسلة فلاجشيب جبارة.. تفاصيل

هواتف هواوي Huawei
هواتف هواوي Huawei P70

تستعد شركة هواوي الصينية إطلاق سلسلة جديدة من هواتف الفئة الرائدة “ فلاجشيب” حيث ستصدر الهواتف تحت اسم Huawei P70 تتضمن ثلاثة إصدارات على الأقل، هي P70 وP70 Pro وP70 Art. 

 

وبحسب موقع Gizchina  فإن هواتف هواوي Huawei P70  شاشة من نوع LTPO OLED قياس 6.58 بوصة ، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

  

وستقدم هواتف هواوي Huawei P70 مستشعر بتقنية OmniVision لتحسين أداء التصوير الفوتوغرافي، مع  جلب تفاصيل الموضوع إلى السطح وتقديم لقطات نابضة بالحياة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. 

 

وتتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع كاميرا Sony IMX989 بتنسيق 1 بوصة، كما أن لديها كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل مع Sony IMX858 بتنسيق 1 / 2.55 بوصة، أما المستشعر الثالث عبارة عن كاميرا مقربة بيريسكوب للتقريب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب 4x . 

 

وتحتوي هواتف هواوي Huawei P70 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع سلكي بقدرة 88 وات، بالإضافة إلى ذلك، يوجد شحن لاسلكي سريع ولكنه يدعم 50 وات فقط. 

 

وتعمل هواتف هواوي Huawei P70 بمعالج من نوع HiSilicon Kirin 9000S، ويظهر الإطار الخلفي الإجمالي بشكل منحني بنسيج رمادي وأسود عادي مع حواف مقوسة، كما توجد أزرار الصوت وأزرار الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف. 

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