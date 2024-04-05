حناجر ع الفاضي| هجوم لاذع من عنتر هلال ضد شيرين وأنغام وآمال ماهر

فتح الشاعر الغنائي عنتر هلال، النار على المطربة شيرين عبد الوهاب وأنغام وآمال ماهر.

وقال هلال “لم يقدموا أي شيء جديد أو نقلة في المجال سواء على مستوى الأداء أو المزيكا، فهم حناجر فقط ولا يملكون شكلا غنائيا متفردا”.

أضاف هلال، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا أمانع من كتابة أغاني للفنان محمد رمضان ولكن بشروط ولن يقبل بأي تدخل أو تعديل على كتاباته معقبا: "أن محدش يملي عليا".

تابع عنتر هلال، أن الكينج محمد منير نموذج ومقياس للفنان الناجح، لافتا إلى أنه شخصية مميزة جدا ومتفردة.