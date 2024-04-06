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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية 6000 مللي أمبير.. تعرف على أحدث موبايل من Honor 

هاتف Honor X7b 5G
هاتف Honor X7b 5G

كشفت شركة Honor الصينية عن هاتفها المميز Honor X7b 5G المخصص للفئة الشبابية والمتوسطة، مع عدد من القدرات الكبيرة أبرزها بطارية ضخمة و معالج قوي وكاميرا فائقة الدقة. 

 وجاء هاتف Honor X7b 5G بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.8 بوصة توفر جودة عرض +FHD، تبلغ دقة 2412 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية. 

ويقدم هاتف Honor X7b 5G نظام الكاميرا المزدوجة الخلفية من كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وزوج من الكاميرات بدقة 2 ميجابكسل مع مستشعري للعمق والماكرو، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويعمل هاتف Honor X7b 5G بمعالج من نوع Dimensity 6020 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و256 جيجابايت من مساحة التخزين، مع نظام التشغيل Android 13 المستند إلى MagicOS 7.2. 

ويحتوي هاتف Honor X7b 5G على بطارية 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 وات،  كما يوفر الهاتف ميزات أخرى، مثل فتحة بطاقة microSD، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومكبرات صوت مزدوجة، وWi-Fi 802.11ac، وBluetooth 5.1. 

 

 

هاتف Honor X7b 5G مواصفات هاتف Honor X7b 5G شركة Honor أحدث هواتف Honor

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