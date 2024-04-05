أشمئز من نقاب السيدات.. سعاد صالح تعلن مفاجأة على الهواء

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنها تعرضت لتهديدات كثيرة بسبب تصريح خاص بها، "انا شخصيا بشمئز من النقاب" وبعد هذا التصريح وجه شخص لها تهديد بالقتل.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها مع برنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن زوجها تواصل مع وزير الأوقاف وتم التوصل لـ هذا الشخص وتم القبض عليه.

ولفتت إلى أن هذا الشخص كان تعليم متوسط، وكان منظم لأحد الجماعات السلفية، ولكن حصل على العقاب، وأن زوجها كان له الدور الكبير في القبض على هذا المتهم.

وأشارت إلى أنها كانت تهاجم بعض السيدات اللاتي ترتدين الحجاب، بسبب ما يفعلونه تحت الحجاب، فالبعض كان يغش في الامتحان باستخدام السماعات.