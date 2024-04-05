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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 26 .. براءه قاتـ.ــل عفاف شعيب

محارب
محارب

أذاعت قناة cbc الحلقة 26 من مسلسل محارب، والذي يتم عرضه بشكل حصري على شاشاتها، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة 26 من مسلسل محارب عدد من الاحداث ، ومنها براءة رامي من تهمه قتل والدة محارب “ عفاف شعيب ” ، كما بدا محارب “ حسن الرداد ” خطة اثبات براءته. 

اما زوجة حسام “ منة فضالي ” فقد نجحت في الحصول علي الاوراق من خزنة زوجها وقامت بالذهاب لشقيقة محارب حتي تقوم بتسليمها تلك الاوراق . 

مسلسل محارب الحلقة 25 .. عائلة حسن الرداد تتعهد بمساعدته لإثبات براءته

محارب الحلقة 25 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب: 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل محارب ناهد السباعي منة فضالي ماجد المصري عابد عناني عفاف شعيب سلوي عثمان الفنان حسن الرداد

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