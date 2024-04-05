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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خصم حافز الإشراف لمدير مستشفى أبوحماد المركزي و 3 أيام للمناوب

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أبوحماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها،حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم المرور على قسم الإستقبال والطوارئ، وتلاحظ عدم كفاية هيئة التمريض بالقسم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير طبيب آخر بعد قيام الطبيب النوبتجي بالإبلاغ المرضي، وعلى الفور كلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، بتكليف طبيب آخر بالقيام بالنوبتجية، مع خصم حافز الإشراف لمدير المستشفى، ومجازاة المدير المناوب بخصم ثلاثة أيام من الراتب، كما وجه بنقل المقاعد الخشبية بالاستقبال لمكان آخر مع استبدالها بكراسي معدنية يسهل جردها، وذلك لسهولة حركة الفرق الطبية بالقسم، ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة قسم الحضانات، وقام بمناظرة الملفات الطبية للأطفال المبتسرين، وتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والتأكد من انتظام العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين.

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كما اطمأن على كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالمستشفى، وعلى تشغيل جهاز الأشعة التليفزيونية الجديد، والذي تم دعمه من وزارة الصحة والسكان منذ عدة أيام، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة أبو حماد، كما ناقش مع نائب مدير المستشفى مقترح بنقل العيادات الخارجية في مكان مجمع يسع التردد العالي عليها، والذي يصل إلي ١٠٠٠ مريض يومياً، موجهاً بعمل دراسة شاملة والعرض على وكيل الوزارة.

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