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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تتجمل وتتزين إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الأعمال اليومية لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل فضلا عن سرعه إستكمال اعمال الرصف والتطوير الجارية وكذلك تكثيف حملات رفع الاشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق العامه لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين إستعداداً لعيد الفطر المبارك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بأعمال تجميل وغسل الأرصفة بمنطقة النجدة والصيادين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقامت رئاسة مدينة منشأة ابوعمر بمتابعة إستكمال دهان الأعمده الكهربائية بكافة الشوارع والميادين بألوان علم مصر.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بأعمال صيانة و إصلاح لأعمدة الإنارة العمومية بشارع بورسعيد أمام إدارة الطب البيطري وشارع الحرية بمدخل المدينة طريق ههيا وشارع المركز و أمام السنترال بشارع الجمهورية لتحسين جودة الإنارة العامة.

هذا وقد تابعت رئاسة مركز ومدينة صان الحجر أعمال غسل البلدورات والميادين وأعمال الدهانات بطريق المسلمية وشارع المركز ومدخل المنطقة الاثرية لإظهار الشكل الحضارى والجمالى وصيانة أعمدة الإنارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما اشتملت الأعمال على نظافة الشوارع الرئيسية و صيانة وتركيب لمبات الليد وتغيير الأسلاك المتهالكة وصيانة ودهان أعمدة الإنارة بحى طيبة.

وفي مركز ومدينة الحسينية تم متابعة أعمال دهان البلدورات والأرصفة والأعمدة بمدخل المدينة من أجل إظهار المدينة بالشكل الحضاري والجمالي.

وفي مركز فاقوس بالتعاون مع الإدارة الصحية تم شن حملة لرش الحشرات الطائرة والذباب البالغ بجهاز التيفا بعدد من شوارع ومناطق المدينة ( فاقوس البلد - المنيسى - موقف القرين - مدخل فاقوس بقرية جهينة ) وعدد من الوحدات المحلية بنطاق المركز ،وذلك للقضاء على الناموس والحشرات الطائرة.

وفي مركز مشتول السوق تم شن حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ، كما تم تركيب أعمده إنارة بشارع عمر بن الخطاب حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بشارع البحر بوضع الطبقة الاسفلية الطبقة الناعمة لسرعه دخوله الخدمه أمام حركة السيارات والمارة.

وأزالت رئاسة مدينة القنايات تراكمات القمامة من كافة تجمعاتها بنطاق المدينة ونقلها للنقطة الوسيطة تمهيدا لنقلها الي المدفن الصحي ببلبيس.

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