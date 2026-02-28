جامعة قناة السويس تطلق المؤتمر البيئي العلمي الأول أبريل 2026

تنظم جامعة قناة السويس المؤتمر البيئي العلمي الأول تحت عنوان «الاستدامة البيئية بين البحث العلمي والتطبيق المجتمعي» خلال يومي 21 و22 أبريل 2026، وذلك في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي (1976–2026) تحت شعار «تاريخ عريق.. رؤية متجددة»، على أن يكون 31 مارس 2026 آخر موعد للتسجيل والمشاركة، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس ورئيس المؤتمر.

يقام المؤتمر بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر، ويتولى مهام مقرري المؤتمر الدكتور محمد وصفي والدكتور محمد الشبراوي، بمشاركة لجنة عليا تضم الدكتورة سمر محمد مصلح، والدكتور تامر حسنين حامد، والدكتورة عبير هجرس، والدكتور رأفت خطاب، والدكتور اسماعيل عوض الله، والدكتورة نهلة صابر، والدكتور حسن عبد العليم يوسف، والدكتور سامح محمد عباس، والدكتورة مها مجدي مصطفى.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين التخصصات العلمية وربط البحث العلمي بالتطبيق المجتمعي دعمًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من خلال طرح حلول مبتكرة للتحديات البيئية المعاصرة، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات البحثية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ونشر الثقافة البيئية المستدامة.

ويتناول المؤتمر محاور متعددة تشمل العلوم الصحية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الأساسية، إلى جانب المجال الهندسي والتكنولوجي، بما يغطي قضايا الوقاية البيئية والصحة العامة، والاقتصاد الأخضر، وتحليل الملوثات، والتغيرات المناخية، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وتقنيات البناء الأخضر، والتحول الرقمي في خدمة الاستدامة.

ويمثل المؤتمر منصة أكاديمية ومجتمعية تجمع الباحثين وصناع القرار لتقديم رؤى تطبيقية قابلة للتنفيذ تعزز مسار الاستدامة البيئية، وتؤكد دور الجامعة كبيت خبرة وطني يحتفي بيوبيله الذهبي برؤية مستقبلية متجددة.

▪︎▪︎ للتسجيل عبر الرابط التالي:

https://mis.suez.edu.eg/SCU_Conferences⁠�