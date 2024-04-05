عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة دليل تصدرها الدفاع عن الفلسطينيين

النائب محمود توشكي،
النائب محمود توشكي، عضو مجلس النواب

قال النائب محمود توشكي، عضو مجلس النواب، إن حجم المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة سواء على صعيد الأغذية والأدوية أو الوقود أو المساعدات الطبية الأخرى، هى الاكبر للقطاع عربيا وعالميا وليس لها نظير طوال شهور العدوان الإسرائيلي وحتى اللحظة.

وقال توشكي، في تصريح صحفي له اليوم، إن أرقام المساعدات المصرية لقطاع غزة، تكشف عن ريادة حقيقية لمصر وتصدر الدولة المصرية للمشهد بقيادة الرئيس السيسي للدفاع عن غزة ورفض العدوان السافر عليها.

ولفت عضو مجلس النواب، أن مصر أدخلت 109 ألف طن أدوية إلى غزة منذ العدوان على القطاع، فيما بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية نحو 10868 ألف طن، ووصل حجم الوقود الذى أدخلته مصر إلى القطاع منذ بدء العدوان بلغ 10.235 ألف طن، بينما حجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر للقطاع بلغت بلغ نحو 129329 ألف طن، كما تم إدخال 26.364 ألف طن من المياه إلى القطاع منذ بدء العدوان.

وشدد عضو البرلمان: أن هذه مساعدات ضخمة، وان كانت تصر مصر على ضرورة تواصلها وتكثيفها وفتح إسرائيل معبر رفح وتسهيل نفاذها للقطاع بشكل دائم.

واختتم النائب محمود توشكي، أن موقف مصر من العدوان على غزة ثابت في رفض التهجير وكل الانتهاكات السافرة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

محمود توشكى النواب مجلس النواب الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيحصل مع أول أيامه| إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس عيد الفطر 2024

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

خلى بالك.. الداخلية تضبط كمية كبيرة من الدولارات المزورة

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

ترشيحاتنا

القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

محمد صلاح يستعد لمواجهة نارية.. كلوب يكشف عن تفاصيل لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد

بصاروخية السولية وكهربا| الأهلي يتأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على سيمبا

صورة في صورة .. واتساب تعلن عن تطوير خاصية جديدة فما القصة؟

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

ليلة القدر.. وكيل الأزهر: قيامها كمن عُمٍر 84 عاما في عبادة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية عربية بأياد أردنية وعُمانية

العالم مقلوب عليه .. إليك الفرق بين الكسوف والخسوف

بديل البيتيفور .. طريقة عمل بسكويت اللانكشير

بأسعار معقولة .. أفضل 3 سيارات أوتوماتيك صغيرة

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ