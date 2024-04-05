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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 5 آلاف مواطن.. أطول مائدة إفطار بالتوفيقية بدمياط

اطول مائدة
اطول مائدة

نظم أهالى قريه التوفيقية التابعة لمركز كفرسعد بمحافظة دمياط،  أطول مائدة افطار، لجميع اهالى القريه وصل عدد الوجبات التى فدمت بالمائده إلى 5 الاف وجبه افطار.

الأهالى قرروا تنظيم المائدة، اليوم، رغبة في لم شمل اهالى القريه جميعا وتناول وجبه الإفطار معا.

المائدة نظمت  بواسطة عدد كبير من شباب وسيدات القريه وكانوا قد جهزوا  لها منذ فترة واختاروا ليله القدر ، لتكون هى اليوم الذي يجتمعون فيه معا .

حاله من الفرحة منذ الصباح انتابت اهالى القريه الكل يسعى للتجهيز والتحضير  فارحين بروح الاخاه بينهم وجميع الأسر بالقريه تواجدت بالشارع لتناول الفطار.

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دمياط اطول مائدة افطار بمحافظة دمياط تنظيم المائدة فراخ فاسدة حافظة دمياط لم الشمل ليلة القدر

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