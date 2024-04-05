بمشاركة 5 آلاف مواطن.. أطول مائدة إفطار بالتوفيقية بدمياط

نظم أهالى قريه التوفيقية التابعة لمركز كفرسعد بمحافظة دمياط، أطول مائدة افطار، لجميع اهالى القريه وصل عدد الوجبات التى فدمت بالمائده إلى 5 الاف وجبه افطار.

الأهالى قرروا تنظيم المائدة، اليوم، رغبة في لم شمل اهالى القريه جميعا وتناول وجبه الإفطار معا.

المائدة نظمت بواسطة عدد كبير من شباب وسيدات القريه وكانوا قد جهزوا لها منذ فترة واختاروا ليله القدر ، لتكون هى اليوم الذي يجتمعون فيه معا .

حاله من الفرحة منذ الصباح انتابت اهالى القريه الكل يسعى للتجهيز والتحضير فارحين بروح الاخاه بينهم وجميع الأسر بالقريه تواجدت بالشارع لتناول الفطار.

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