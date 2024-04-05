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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ العلوم السياسية: ما يجرى فى غزة مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية.. فيديو

غزة
غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يجري الآن في قطاع غزة مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية، رغم التصريحات العبثية الصادرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف طارق فهمي، في مداخلة هاتفية، لفضائية إكسترا نيوز، أن المكون البشري أهم عنصر للقضية الفلسطينية، لذلك تهتم مصر كثيرًا باستمرار وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، فعلى المجتمع الدولي مسئولية كبيرة لحماية الفلسطينيين، في ظل الرفض القاطع لأي إجراءات إسرائيلية ضد ذلك.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل مجموعة كاملة من الباحثين والأكاديميين قبل أسبوعين من إجراء محكمة العدل والهدف من اللجنة تكوين حائط صد لإسرائيل تجاه ما سيحدث وتبييض وجه إسرائيل ومواجهة الاحتجاجات القانونية.

وأشار طارق فهمي إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقيات وقواعد قانونية دولية تسمح للدول بأن تلاحق إسرائيل في قضايا مشابهة، متوقعًا أن تلاحق إسرائيل بقضايا أخرى أمام محكمة العدل الدولية، وأن ما فعلته جنوب إفريقيا سيشجع دولا أخرى على ملاحقة إسرائيل لكشف جرائمها.

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