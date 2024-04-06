عزة مصطفى: بلاش تستهينوا بقوة نساء مصر على تغيير المجتمع للأفضل

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى عن مطالب المراة المصرية خلال الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن استمرار الأمن والاستقرار هو أهم مطالب المرأة المصرية خلال الفترة القادمة.

وأضافت عزة مصطفى قائلة: بالنسبة للمرأة المصرية كفاية أنها تكون مطمنة على نفسها وابنها وبنتها حتى لو اتاخروا في اي وقت هتبقى عارفه ومتأكدة أنهم هيرجعوا بالسلامة.

وأوضحت الإعلامية عزة مصطفى أن استمرار الأمن والأستقرار يتيح للمرأة المصرية القدرة على التفكير السليم فى حل مشاكلها.

عزة مصطفى

وأكدت الاعلامية عزة مصطفى أن المرأة المصرية حصلت على فرص عظيمة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكنها تنتظر المزيد من الفرص فالمرأة قوية، معقبة:"بلاش تستهينوا بقوة المرأة في تغيير المجتمع للأفضل.