حقوق عين شمس تنظم دورة تحضيرية للتأهيل للعمل في السلك الدبلوماسي

ينظم مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق - جامعة عين شمس البرنامج التدريبي "التأهيل للعمل بالسلك الدبلوماسي".



وتقام خلال الفترة من ٢٠٢٤/٦/٨ إلى ٢٠٢٤/٦/١٣ في تمام الساعة الرابعة عصرا وذلك استعدادا لأداء الامتحانات التى تنظمها الوزارة فى هذا الشأن يحاضر فيها نخبة من المتخصصين فى القانون الدولى العام، وقانون المنطمات الدولية، والاقتصاد الدولى ، واللغات الأجنبية.

يأتى ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الخارجية عن قبول دفعة جديدة من خريجى مختلف الكليات للعمل بها.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق وإشراف الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سالي سمير قائم بعمل مدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية.