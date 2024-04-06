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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موتوسيكل تريومف ترايدنت الجديد.. أهم المواصفات | شاهد

2025 Trident 660
2025 Trident 660 Triple

تتميز دراجة النارية 2025 Trident 660 Triple بمخطط جرافيكي ديناميكي، يكرم الأسطورة "سام الزلق"، الذي حقق خمسة انتصارات متتالية في جزيرة مان TT من عام 1971 إلى عام 1975.

ولتعزيز الجودة الاستثنائية والأداء والتحكم في الـ Trident 660 الرائدة في فئتها، تأتي النسخة الجديدة Trident 660 Triple Tribute Edition مزودة بـ تريومف Shift-Assist وشاشة وواقي سفلي كمعيار، مما يجعلها الخيار النهائي، مستوحاة من السباقات، للدراجة النارية بوزن متوسط.

أطلقت شركة Triumph Motorcycles النسخة الخاصة البارزة الجديدة ترايدنت 660، التي تتميز بمخطط جرافيكي ديناميكي ومعاصر مصمم لجذب محبي تريومف الجدد، بالإضافة إلى تقنية إضافية تشمل Triumph Shift-Assist.

 

ما أهم مواصفات موتوسيكل تريومف الجديد؟

جديد لعام 2025، تحتفل Trident Triple Tribute بمحركات تريومف الثلاثية الأسطورية وستكون متاحة لمدة سنة واحدة فقط.

تتوفر هذه الدراجة النارية الشهيرة بتصميم جرافيكي مميز، يعتمد على نهج معاصر لمخطط Triumph الرمزي الأبيض والأزرق والأحمر ويتضمن الرقم المميز "67" الذي كان يزين "سام الزلق"، أكثر الدراجات النارية "Trident" شهرة في التاريخ.

ستكون متعة الأداء الفريدة والتحكم المحسّن المعروف بـ Trident حتى أكثر متعة مع إضافة Triumph Shift Assist، مما يضيف إلى مواصفاتها ومعداتها المبهرة بالفعل لفئتها. 

تضيف الشاشة الملونة المتناسقة والواقي السفلي المطابق لونها المزيد من الشخصية المميزة إلى الأسلوب المميز لـ Trident، مما يبرز المستوى الاستثنائي للملاءمة والتشطيب الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Triumph.

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2025 Trident 660 Triple triumph موتوسيكل

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