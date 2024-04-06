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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها.. صور أثارت الجدل لـ أسما شريف منير

أسما شريف منير
أسما شريف منير

احتفلت أسما شريف منير بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت أسما شريف منير، عيد ميلادي النهاردة، ادعولي دعوة حلوة.

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وأثارت اسما شريف منير الجدل أكثر من مرة بسبب إطلالتها المثيرة للجدل، فهي تميل إلى ارتداء الملابس الجريئة، مثل الفساتين المكشوفة التي تبرز أنوثتها، أو الملابس الكاجوال اللافتة.

كما أثارت ضجة كبيرة بسبب بعض الظهور اللافت، كظهورها بقصة شعر جريئة، حيث أزالت شعرها بالكامل في الفترة الأخيرة، كما تظهر دائما بالتاتو وتبرزه بطريقة مميزة.

واليكم صور أثارت الجدل لاسما شريف منير ..

أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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