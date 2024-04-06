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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لينا صوفيا: أحضر لفيلم سيكون رسالة للحديث باللغة العربية

لينا صوفيا
لينا صوفيا

كشفت الفنانة الشابة لينا صوفيا عن كواليس عملها القادم بعد نجاحها في مسلسل كامل العدد +١ بطولة دينا الشربيني.


وقالت:" لدى فيلم يحمل اسم" حلقة الوصل" وهو رسالة للناس لأن تتكلم باللغة العربية وعلينا أن نكون فخورين بلغتنا.

تحدثت الفنانة الشابة لينا صوفيا عن كواليس لقائها مع أبطال مسلسل كامل العدد +1 الذي عرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقالت:" أحببت دينا الشربيني فهي أحد الداعمين لي وموهوبة وتعلمت منها وروحها خفيفة كما أنني كنت من معجبين كل المشاركين في العمل، والمحبة التي جمعت بين كل المشاركين في كامل العدد أرى أنها سبب النجاح، وأتمنى أن أكون مثل دينا الشربيني في المستقبل.

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وكانت قد التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة الشابة لينا صوفيا وكشفت لنا عن كواليس تصوير مسلسل كامل العدد + 1 مع الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وكيف حضرت لشخصية فريدة التي لفتت الأنظار إليها، كما تحدثت عن أول لقاء لها مع الفنانة إسعاد يونس وكيف ساهمت في تحسين اللغة العربية الخاصة بها.

ووجهت من خلال عدسة موقع رسالة إلى الفنانة دينا الشربيني والفنانة يسرا، كما كشف عن الفنانين المؤثرين في أعمالها التي تواجدت بها.

كشفت الفنانة الشابة لينا صوفيا عن كواليس ترشيحها للتواجد في مسلسل كامل العدد.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" قمت بعمل تجربة أداء، ثم طلبوني مرة أخرى وقمت بعمل تجربة أداء مرة أخرى مع الأستاذ خالد الحلفاوي مخرج العمل، وأنا أحببت العمل مع الفنانة دينا الشربيني، فهي موهوبة وطيبة وتستحق  كل الحب في الحياة.

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

أبطال مسلسل كامل العدد الفنانة دينا الشربيني الموسم الرمضاني خالد الحلفاوي شريف سلامة مسلسل حق عرب

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