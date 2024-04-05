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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل حق عرب الحلقة 26 .. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ أنغام

صدى البلد

شهدت الحلقه ال٢٦ من مسلسل حق عرب ، العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

اعترف عرب السويركي خلال الحلقة بحبه لانغام وسط فرحة عارمة منها .

وبعدها يجد عرب والدته تستعد للذهاب لحفل زفاف شقيقه علي ، حيث نصحها عرب بعدم الذهاب .

بعدها تذهب الي الفرح ولكن تجد ابنها يرغبها في المغادرة .


مسلسل حق عرب :

تصدر مسلسل حق عرب التريند بعد عرض الحلقة ال٢٦

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن مواعيد الحلقة ٢٧ القنوات


مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة ٢٧:

مسلسل حق عرب الحلقة ٢٧ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت.

مسلسل حق عرب

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