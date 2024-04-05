مسلسل حق عرب الحلقة 26 .. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ أنغام

شهدت الحلقه ال٢٦ من مسلسل حق عرب ، العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

اعترف عرب السويركي خلال الحلقة بحبه لانغام وسط فرحة عارمة منها .

وبعدها يجد عرب والدته تستعد للذهاب لحفل زفاف شقيقه علي ، حيث نصحها عرب بعدم الذهاب .

بعدها تذهب الي الفرح ولكن تجد ابنها يرغبها في المغادرة .



مسلسل حق عرب :

تصدر مسلسل حق عرب التريند بعد عرض الحلقة ال٢٦

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن مواعيد الحلقة ٢٧ القنوات



مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة ٢٧:

مسلسل حق عرب الحلقة ٢٧ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل، والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت.