عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مرقس عادل: عايشت الواقع الحقيقي لسوق السمك قبل تصوير المعلم

مرقس عادل
مرقس عادل

كشف المخرج مرقس عادل عن كواليس تحضيره لعالم سوق السمك بمسلسل المعلم الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وقال:" حينما رأيت السيناريو قررت أنزل إلى الشارع وأشاهد العالم الحقيقي لسوق السمك والصيادين، ووجدت تفاصيل جديدة داخل الشادر، واكتشفت  أن الصياد أكثر شخص لديه ثقة في رزق الله، فهو شخص يخرج صباحا ولا يعرف بماذا يعود.

شهدت الحلقة ٢٦ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

واجتمعت سلوى خطاب مع شداد ليبدأ فى وضع خطة للحصول على نصيبهما فى الاموال وحذرته من عدوله والجنتل، حيث طالبته إن يتعاون مع المعلم زهران حتى يحصلان على نصيبهما، ولكن انتصار كانت على الموعد معهم وسمعت كل حديثهم.

مسلسل المعلم الحلقة 26 .. مصطفى شعبان يحصل على جميع محلات السوق من الجنتل

مسلسل حق عرب الحلقة 26 .. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ أنغام

وفى تطور للأحداث، اجتمع المعلم مع الجنتل وأكد عليه وضع لافتات جديدة باسم المعلم على المحلات بعدما أصبحت ملكه رسميا كما طلب تسجيل الملكية فى الشهر العقارى، كما اوضح له إن هرب المخدرا مرتين وبذلك له 250 مليون جنيه فضلا عن الفيلات والمحلات وإذا لم يوافق سيتعاون المعلم مع زهرام شيريك الجنتل.

يعرض مسلسل المعلم ، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.
 مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

أحمد العوضى الطفل جان رامز الفنان مصطفى شعبان الموسم الرمضاني الحالي المخرج مرقس عادل رمضان 2024 سلوى خطاب سوق السمك وضع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

أدعية ليلة القدر .. ردد أفضل ما قاله الأنبياء 300 دعاء مستجابة فورا

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

دعاء صلاة التهجد في ليلة القدر 27 رمضان.. ردده بهذه الساعة وترقب معجزة

موضوعات متعلقة

كواليس فيلم علي ربيع قبل طرحه في عيد الفطر

سوزان نجم الدين: بيتر ميمي مخرج عالمي وأعشق الجمهور المصري

أحمد خالد صالح في دور نمرود من كواليس المداح أسطورة العودة

أحمد عبد الحميد يكشف تفاصيل تجسيده شخصية حربي في كوبرا

مسلسل إمبراطورية ميم..نور النبوي يفشل في الصلح بين أخته وصديقته

أخبار الفن| حزلقوم ينافس على جائزة من سيربح المليون.. عزاء والد الملحن محمد يحيى |صور

أمير المصري ينشر صورا من كواليس تصوير مسلسل مليحة

ياسر جلال يكشف سبب ابتعاده عن السينما

ترشيحاتنا

اليوم بداية التقلبات.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب مصر خلال ساعات

مش غريبة.. تعليق مثير من سيف زاهر بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي أفريقيا

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أول تعليق من إمام عاشور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. مهلة للأجانب المتواجدين فى مصر

كولر: أخترت الأسلوب المناسب أمام سيمبا وموديست قدم مباراة كبيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجريء.. جورجينا تشعل السوشيال ميديا بإطلالة ناعمة

بنسبة 28%.. زيادة أسعار السيارات الكلاسيكية التي تحمل هذه العلامة في هولندا

لا تسرفوا.. جمال شعبان يقدم نصيحة مهمة في العيد

بدون مكياج .. إيمي طلعت زكريا بإطلالة شتوية كاجوال

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ