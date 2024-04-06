مرقس عادل: عايشت الواقع الحقيقي لسوق السمك قبل تصوير المعلم

كشف المخرج مرقس عادل عن كواليس تحضيره لعالم سوق السمك بمسلسل المعلم الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وقال:" حينما رأيت السيناريو قررت أنزل إلى الشارع وأشاهد العالم الحقيقي لسوق السمك والصيادين، ووجدت تفاصيل جديدة داخل الشادر، واكتشفت أن الصياد أكثر شخص لديه ثقة في رزق الله، فهو شخص يخرج صباحا ولا يعرف بماذا يعود.

شهدت الحلقة ٢٦ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

واجتمعت سلوى خطاب مع شداد ليبدأ فى وضع خطة للحصول على نصيبهما فى الاموال وحذرته من عدوله والجنتل، حيث طالبته إن يتعاون مع المعلم زهران حتى يحصلان على نصيبهما، ولكن انتصار كانت على الموعد معهم وسمعت كل حديثهم.

وفى تطور للأحداث، اجتمع المعلم مع الجنتل وأكد عليه وضع لافتات جديدة باسم المعلم على المحلات بعدما أصبحت ملكه رسميا كما طلب تسجيل الملكية فى الشهر العقارى، كما اوضح له إن هرب المخدرا مرتين وبذلك له 250 مليون جنيه فضلا عن الفيلات والمحلات وإذا لم يوافق سيتعاون المعلم مع زهرام شيريك الجنتل.

يعرض مسلسل المعلم ، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.