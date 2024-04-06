عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بكلمات مؤثرة.. شيكابالا ينعى المعد البدني لفريق الزمالك

صدى البلد

نعى  نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ، محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم، الذي وافته المنية أول أمس إثر أزمة قلبية.

وكتب شيكابالا : اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم إن محمد  مدحت في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.
 

وأعلن نادي الزمالك وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الخميس.

شيكابالا محمد مدحت وفاة محمد مدحت أرقام شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

تفاصيل إصابة حسين الشحات في لقاء سيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

مفاجأة.. لماذا طالب خبير أثري باسترداد مخطوط التوراة السينائية؟

كريستيانو رونالدو يسعى لتعيين مدير رياضي لنادي النصر السعودي..من هو؟

رمضان 29 أم 30 يوما؟.. مركز الفلك الدولي يوضح موعد عيد الفطر فلكيا في دول العالم

موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

اختراق بياناتك .. كيف تحمي نفسك من روبوتات الدردشة ؟

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المثانة .. إليك الأعراض والعلاج

موتوسيكل تريومف ترايدنت الجديد.. أهم المواصفات | شاهد

القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

صورة في صورة .. واتساب تعلن عن تطوير خاصية جديدة فما القصة؟

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ