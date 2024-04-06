بكلمات مؤثرة.. شيكابالا ينعى المعد البدني لفريق الزمالك

نعى نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ، محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم، الذي وافته المنية أول أمس إثر أزمة قلبية.

وكتب شيكابالا : اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم إن محمد مدحت في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.



وأعلن نادي الزمالك وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الخميس.