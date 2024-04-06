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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جومانا مراد: أقلق حينما أدخل عمل جديد وأتوتر بشكل كبير

جومانا مراد
جومانا مراد

أكدت الفنانة جومانا مراد إنها تشعر بقلق عندما تدخل عمل جديد وتتوتر بشكل كبير.


وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" قلقة جدًا، اقترح أن يتم تصويري أثناء مشاهدتي للحلقة، كوميديا جدًا، بسبب توتري الشديد ويعلّو وجهي تعبيرات غريبة "ريآكشنات"، بالإضافة إلى أنني بكلم نفسي، وانتقد نفسي، والمشكلة أنني أكون قاسية على نفسي جدًا ولا أري سوى عيوبي، القسوة الأوفر ليست جيدة إلا  أنني أكون قاسية بشدة على نفسي، وهذا بسبب أنني perfection جدًا في كل أمور حياتي، وهذا لأن ما أراه ليس كما يراه الناس.


تحدثت الفنانة جومانا مراد عن تعاونها مع المخرج مجدي أبو عميرة في مسلسل عتبات البهجة الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

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وقالت جومانا مراد: "منذ عدة سنوات، كان من المفترض أن يكون أول عمل لي في مصر مع الأستاذ الكبير مجدي أبو عميرة من خلال مسلسل -الحب موتًا- حيث كان إخراجه، إلا أنه حدثت بعض التغييرات وتغير مخرج العمل وأخرجه الأستاذ مجدي أحمد علي، وحدث اللقاء بعد سنوات طويلة، واجتمعت معه في عمل بعد مرور كل هذا الوقت، وبالتأكيد سعيدة بهذا التعاون، فالأستاذ الكبير مجدي أبو عميرة، شخص مريح في "اللوكيشن" وهادئ، وعلى دراية تامة بما يريده، وانا كـ"جومانا" يهمني أن كل مخرج أعمل معه أكون مختلفة، وهذا بالفعل ما وجدتّه مع المخرج مجدي أبو عميرة "انا معاه مختلفة عن أي عمل سابق".

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

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