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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لعلها ليلة القدر.. الآلاف يؤدون صلاة التهجد بالجامع الأزهر

صلاة التهجد من الجامع
صلاة التهجد من الجامع الأزهر

شهدت أروقة وباحات الجامع الأزهر، الليلة زحاما شديدا من المصلين الذين حرصوا على آداء صلاة التهجد، طمعا أن يرزقهم المولى عز وجل خير وبركات ليلة القدر.

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر.

كما حرص وكيل الأزهر على متابعة تجهيز وجبات السحور، والإشراف على توزيعها على المصلين المصريين الذين توافدوا من شتى المحافظات لآداء الصلاة في رحاب الجامع الأزهر، وكذلك الطلاب الوافدين الذين يعمرون أروقته منذ بدء الشهر الفضيل.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد وجه بزيادة عدد الوجبات الموزعة في الجامع، إلى ألف وجبة إفطار يوميا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتصبح 6000 وجبة يوميا، وزيادة وجبات السحور لتصبح 4000 وجبة، للتوسعة على الطلاب الوافدين والمصريين.

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صلاة التهجد ليلة القدر الجامع الازهر المصلين الأزهر

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