الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري المصري

هنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق الأول لـ الكرة الطائرة "رجال"، بعد الفوز بـ لقب الدوري الممتاز على حساب م نادي الزمالك.

وأشاد الخطيب بالروح المعنوية و الاصرار اللاعبون حتى تمكنوا من استعادة اللقب مرة أخرى.

وقدم الكابتن الخطيب التهنئة لجميع جماهير الأهلي مؤكدا على أن الجماهير هي الاساس في فوز الأهلي بكل البطولات.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة على حساب نادي الزمالك، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من مباريات نهائي الدوري الممتاز على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تتويج الأهلي جاء بعد الفوز في المواجهة الثانية بعد فوزه بمباراتين من الثلاثة التي تقام بنظام البلاي أوف.

وكان الأهلي قد حسموا الشوط الأول بنتيجة 25 مقابل 16 للزمالك.

وكذلك الشوط الثاني الذي أنهاه 28-26.

فيما كرر الأهلي فوزه في الشوط الثالث بنتيجة 25-20.

وكان طائرة المارد كانت قد حسمت أولى جولات البلاي أوف على حساب الزمالك بنتيجة 3/0.