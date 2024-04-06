مستشار المحافظ يشهد جاهزية المعدات بمحطة مياه شرقي الإسكندرية

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية العميد محمد كشك المستشار بمحافظة الإسكندرية وبرفقته الرائد كريم محي ولجنة التفتيش بالإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة وذلك تمهيدا للإطلاع على جاهزية المعدات التى ستشارك في عملية الإصطفاف صقر 130 بمحطة مياه شرقي.

تفقدت اللجنة حالة المعدات التي تقوم الشركة باستخدامها في التعامل مع الأزمات والكوارث داخل الشركة أو في نطاق المحافظة من الكساحات والأوناش والبلدوزورات والسيارات والطلمبات التي تساهم في عملية سحب مياه الأمطار وتنكات المياه التي تنقل مياه الشرب للمناطق المتضررة في حاله الطوارئ أو الإصلاحات.

كما شاهدت اللجنة إجراء سيناريو محاكاة لتجربة تسريب غاز الكلور وكيفية السيطرة عليه، كما تفقدت الأجهزة المستخدمة في الكشف على حالات تسرب الكلور بالمواسير.

وفي نهاية الجولة قام السيد المهندس أحمد جابر وقيادات الشركة باصطحاب اللجنه في جولة تفقدية داخل المحطة لمتابعة مراحل تنقية المياه بداية من دخولها المحطة حتى وصولها للمستهلك.

وقد وجهت اللجنة الشكر للسيد المهندس أحمد جابر والقائمين على العمل بالمحطة وكل من شارك في عملية الإصطفاف، كما أشادوا بالحالة الفنية للمحطة والمعدات.