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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة شرقي الإسكندرية

إزالة الاشغالات شرقي
إزالة الاشغالات شرقي الإسكندرية

دفعت  الدكتورة رباب مدني  رئيس حي ثان المنتزة، شرقي الإسكندرية، بحملة مكبرة بحضور مدير إدارة أشغال الطريق  بالحي ورئيس قسم الاعلانات بالحي،  لرفع الاشغالات التي تعرقل انسيابية حركة السير، مع إزالة الإعلانات المخالفة.

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وانطلقت الحملة إلى شارعي ملك حفني السياحي و ٤٥ قبلي ، و طريق الجيش، وأثناء سير الحملة تم إزالة ٤٠ حالة  أشغال متنوعة و إعلان مخالف، وإزالة الحواجز المتنوعة بنطاق الحملة.ت

واستهدفت الحملات علي مدار اليوم، عدم وجود اختناقات مرورية، أو ما يمثل إعاقة للسير من المحال التجارية التي تعتدي على حرم الطريق العام، وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للسادة رؤساء الأحياء ، لرفع كافة أشكال التعديات التي تتسبب في اختناقات مرورية بالشارع السكندري.

 

الاسكندرية ازالة الاشغالات إزالة الإعلانات المخالفة الإشغالات اختناقات مرورية الإعلانات المخالفة

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