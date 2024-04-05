عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يكرم حفظة القرآن الكريم بالمدارس.. صور

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حفلا ضخمًا بمسرح مدرسة محمد كُريم القومية بإدارة شرق تحت رعاية الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد الحمامي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء ؛ لتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية وتكريم الأمهات المثاليات.

جاء ذلك بحضور حسام الحمامي ممثلاً عن النائب محمد الحمامي، النائب السيد جمعة والنائب أحمد مهنى والنائب سامح الشيمي والنائبة دينا هلالي والنائب أحمد المصري  والدكتور أحمد طه ممثلا للأزهر الشريف ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وعدد من وكلاء الإدارات ولجنة التحكيم من الأزهر الشريف وتوجيه اللغة العربية ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ومحمد عبد القادر مدير عام مدرسة محمد كريم ولفيف من القيادات التربوية وأولياء الأمور .

وقام مدير المديرية بتكريم 150 طالبًـا من حفظة كتاب الله بمكافآت مالية متميزة وشهادات تقدير مقدمة من مجلس الأمناء والدكتور محمد الحمامي ، حيث حصل الفائزون بالمركز الأول لحفظة كتاب الله كاملًا على مكافأة قدرها 2000 جنيه ، و1000 جنيه للمركز الثاني على كافة مستويات المسابقة ، كما تم تكريم باقي الفائزين بمكافآت مالية مجزية وفق كل مستوى ووفق نظام المسابقة ، وتم تكريم جميع المشاركين في المسابقة وتوجيه عام التربية الاجتماعية ، كما تم تكريم 10 أمهات مثاليات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية التسع.

وقال أبوزيد في كلمته أنّ القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله -سبحانه وتعالى- على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- هداية ورحمة للنّاس جميعًا، وهو كتاب الله الخالد، وحُجّته البالغة، وهو باقٍ إلى أن تفنى الحياة على الأرض، وفيه أنزل الله -عزّ وجلّ- شريعته وحُكمه التامّ الكامل؛ ليتّخذه النّاس شِرْعةً ومنهاج حياة، وهو معجزة سيدنا الحبيب المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم- التي عجز الجنّ والإنس أن يأتوا بمثلها .

وأكد أن الإكثار من تلاوته والمداومة على ذلك، وتكراره، أدعى لفهم معانيه، وترسيخ مبادئه في النفس، وهي وسيلة لمعرفة الله، والتقرُّب إليه؛ حيث يُوضّح القرآن صفات الله، ويُبيّن الحلال والحرام، والأحكام الي يجب على المسلم أن يلتزم بها، كما أنّ فيه من القصص والأخبار ما يترك في النفس العِظة والاعتبار من أخبار السابقين، وإضافة إلى الأهداف السابقة، فإنّ الهدف الأكبر من تلاوته هو نَيل رضا الله تعالى، وتحصيل الأجر ونيل منزلة عظيمة مع الأنبياء والصديقين والشهداء.

بدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وكلمات السادة الحضور وفقرات متميزة باستعرض عن ليلة القدر وتواشيح دينية وإلقاء قصائد شعرية ، واختُتِمت مراسم الحفل بتكريم الفائزين في المسابقة .

الاسكندرية الإدارات التعليمية الازهر الشريف الأمهات المثاليات التربية الاجتماعية الثقافة الإسلامية الدكتور أحمد طه القرآن الكريم النائب السيد جمعة النائب احمد مهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

ترشيحاتنا

الأهلي وسيمبا وطارق حامد يواجه رونالدو.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

7 لاعبين يغيبون عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني.. اعرف السبب

علوم البحار يحصل على براءة اختراع في غشاء ترشيح فائق للغسيل الكلوي

في يوم اليتيم .. كفالته من أعظم أنواع البر والسبيل إلى الجنة

معاش تكافل وكرامة| هذا موعد صرفه للمستحقين وشروط الحصول عليه للراغبين

ظاهرة جوية تضرب الرياض و20 محافظة والدفاع المدني يحذر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ