مدير تعليم الإسكندرية يكرم حفظة القرآن الكريم بالمدارس.. صور

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حفلا ضخمًا بمسرح مدرسة محمد كُريم القومية بإدارة شرق تحت رعاية الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد الحمامي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء ؛ لتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية وتكريم الأمهات المثاليات.

جاء ذلك بحضور حسام الحمامي ممثلاً عن النائب محمد الحمامي، النائب السيد جمعة والنائب أحمد مهنى والنائب سامح الشيمي والنائبة دينا هلالي والنائب أحمد المصري والدكتور أحمد طه ممثلا للأزهر الشريف ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وعدد من وكلاء الإدارات ولجنة التحكيم من الأزهر الشريف وتوجيه اللغة العربية ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ومحمد عبد القادر مدير عام مدرسة محمد كريم ولفيف من القيادات التربوية وأولياء الأمور .

وقام مدير المديرية بتكريم 150 طالبًـا من حفظة كتاب الله بمكافآت مالية متميزة وشهادات تقدير مقدمة من مجلس الأمناء والدكتور محمد الحمامي ، حيث حصل الفائزون بالمركز الأول لحفظة كتاب الله كاملًا على مكافأة قدرها 2000 جنيه ، و1000 جنيه للمركز الثاني على كافة مستويات المسابقة ، كما تم تكريم باقي الفائزين بمكافآت مالية مجزية وفق كل مستوى ووفق نظام المسابقة ، وتم تكريم جميع المشاركين في المسابقة وتوجيه عام التربية الاجتماعية ، كما تم تكريم 10 أمهات مثاليات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية التسع.

وقال أبوزيد في كلمته أنّ القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله -سبحانه وتعالى- على سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- هداية ورحمة للنّاس جميعًا، وهو كتاب الله الخالد، وحُجّته البالغة، وهو باقٍ إلى أن تفنى الحياة على الأرض، وفيه أنزل الله -عزّ وجلّ- شريعته وحُكمه التامّ الكامل؛ ليتّخذه النّاس شِرْعةً ومنهاج حياة، وهو معجزة سيدنا الحبيب المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم- التي عجز الجنّ والإنس أن يأتوا بمثلها .

وأكد أن الإكثار من تلاوته والمداومة على ذلك، وتكراره، أدعى لفهم معانيه، وترسيخ مبادئه في النفس، وهي وسيلة لمعرفة الله، والتقرُّب إليه؛ حيث يُوضّح القرآن صفات الله، ويُبيّن الحلال والحرام، والأحكام الي يجب على المسلم أن يلتزم بها، كما أنّ فيه من القصص والأخبار ما يترك في النفس العِظة والاعتبار من أخبار السابقين، وإضافة إلى الأهداف السابقة، فإنّ الهدف الأكبر من تلاوته هو نَيل رضا الله تعالى، وتحصيل الأجر ونيل منزلة عظيمة مع الأنبياء والصديقين والشهداء.

بدأت مراسم الحفل بالقرآن الكريم والسلام الوطني وكلمات السادة الحضور وفقرات متميزة باستعرض عن ليلة القدر وتواشيح دينية وإلقاء قصائد شعرية ، واختُتِمت مراسم الحفل بتكريم الفائزين في المسابقة .