عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب الجمهوري في بلبيس ينظم حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم

حفل تكريم حفظة القرآن
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

نظم حزب الشعب الجمهوري حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية وذلك تنفيذا لتعليمات الأمانة المركزية وتحت رعاية أمانة المحافظة برئاسة كابتن أحمد عبد الدايم.

ونظمت أمانة مركز بلبيس برئاسة وليد طعيمة حفل ختام مسابقة القرآن الكريم بمركز بلبيس بحضور امين التنظيم بالمحافظة عبداللطيف دسوقي ولطفي فرحات مساعد امين المحافظة وأمين الشاب د محمود الشوادفي ورمضان الغندور الإدارة المحلية وشريف الفلكي امين العاشر.

وقال وليد طعيمة، أمين حزب الشعب الجمهوري بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، في كلمته، أن حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، يأتي انطلاقا من مسؤلية الحزب تجاه المشاركة المجتمعية والعمل المدني، وكذلك لتشجيع الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات.

وأضاف طعيمة، أن هذا التكريم يعد بمثابة  مشاركة فعالة وحقيقة من أمانة حزب الشعب الجمهوري في مركز بلبيس في العمل الأهلي المدني، وليس في هذا المجال فقط، بل في كافة المجالات من الحزب مساندة لدور الدولة في مختلف الأنشطة الاجتماعية وغيرها.

حزب الشعب الجمهورى مركز بلبيس محافظة الشرقية عبداللطيف دسوقي وليد طعيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

أدعية ليلة القدر .. ردد أفضل ما قاله الأنبياء 300 دعاء مستجابة فورا

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

دعاء صلاة التهجد في ليلة القدر 27 رمضان.. ردده بهذه الساعة وترقب معجزة

ترشيحاتنا

سخر حياته لخدمة الوطن والمواطنين.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور

دعاء ليلة القدر .. 12 كلمة قبل النوم تغفر ذنوبك لو كانت كالجبال

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. أدركها بـ 30 كلمة في رابع ليالي الوتر

لا تسرفوا.. جمال شعبان يقدم نصيحة مهمة في العيد

شرخ فى عضمة العين.. تفاصيل إصابة حسين الشحات

5 صور ستدهشك.. شاهد أحمد فتحي سرور في مختلف مراحل حياته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. إيمي طلعت زكريا بإطلالة شتوية كاجوال

مدينة عملاقة تحت الأرض| يتواجد بها 500 شخص.. ماذا يحدث بداخلها؟

من غير سواق.. أول "تاكسي" آلي | ما أهم مواصفاته؟

اختراق بياناتك .. كيف تحمي نفسك من روبوتات الدردشة ؟

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ