الشعب الجمهوري في بلبيس ينظم حفلا لتكريم حفظة القرآن الكريم

نظم حزب الشعب الجمهوري حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم بمركز بلبيس في محافظة الشرقية وذلك تنفيذا لتعليمات الأمانة المركزية وتحت رعاية أمانة المحافظة برئاسة كابتن أحمد عبد الدايم.

ونظمت أمانة مركز بلبيس برئاسة وليد طعيمة حفل ختام مسابقة القرآن الكريم بمركز بلبيس بحضور امين التنظيم بالمحافظة عبداللطيف دسوقي ولطفي فرحات مساعد امين المحافظة وأمين الشاب د محمود الشوادفي ورمضان الغندور الإدارة المحلية وشريف الفلكي امين العاشر.

وقال وليد طعيمة، أمين حزب الشعب الجمهوري بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، في كلمته، أن حفل تكريم حفظة القرآن الكريم، يأتي انطلاقا من مسؤلية الحزب تجاه المشاركة المجتمعية والعمل المدني، وكذلك لتشجيع الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات.

وأضاف طعيمة، أن هذا التكريم يعد بمثابة مشاركة فعالة وحقيقة من أمانة حزب الشعب الجمهوري في مركز بلبيس في العمل الأهلي المدني، وليس في هذا المجال فقط، بل في كافة المجالات من الحزب مساندة لدور الدولة في مختلف الأنشطة الاجتماعية وغيرها.