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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سخر حياته لخدمة الوطن والمواطنين.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور

الدكتور أحمد فتحي
الدكتور أحمد فتحي سرور

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- رحيل الدكتور أحمد فتحي سرور-رئيس مجلس الشعب الأسبق-، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وقال مفتي الجمهورية، في بيان: إننا ننعى بمزيد من الحزن والأسى فقيد الوطن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي أثري الحياة النيابية وكان رجل من رجالات مصر الأوفياء الذين سخروا حياتهم لخدمة الوطن والمواطنين، حيث تولى العديد من المناصب الهامة في الدولة، وكان له دور بارز في خدمة القضايا الوطنية، كما كان من رواد العمل السياسي والقانوني في مصر.

وأضاف المفتي: "أن الفقيد سيظل رمزاً للوطنية والنزاهة والتفاني في العمل، وأن مصر فقدت اليوم أحد رجالاتها المخلصين"، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

مفتى الجمهورية أحمد فتحي سرور

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سخر حياته لخدمة الوطن والمواطنين.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد فتحي سرور


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