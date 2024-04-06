بنسبة 28%.. زيادة أسعار السيارات الكلاسيكية التي تحمل هذه العلامة في هولندا

أفادت الإحصاءات الهولندية (CBS) بأن عدد سيارات الكلاسيكية ذات لوحة ترخيص هولندية قد ارتفع بأكثر من ربع خلال خمس سنوات.

في 1 يناير 2024، كان هناك 217،000 سيارة ركاب كلاسيكية تبلغ من العمر أكثر من 40 عامًا مسجلة في هولندا، وهو ما يزيد عن 47،000 (28 في المائة) مقارنة بعام 2019.

تقع تقريبًا نصف سيارات الكلاسيكية في هولندا في الفترة بين 40 و 50 عامًا.

منذ عام 2019، ازداد عدد السيارات بين 50 و 60 عامًا بشكل أكبر، حيث ارتفع إلى الضعف ليصل إلى 84،000 سيارة. متوسط عمر السيارة الكلاسيكية الهولندية هو 53 عامًا.

تعود أقدم سيارة كلاسيكية مسجلة في هولندا إلى عام 1894. هناك 661 سيارة في البلاد تبلغ عمرها أكثر من 100 عام.

من إجمالي الكيلومترات التي تسافرها سيارات الركاب الهولندية في العام، يتم قيادة 0.2 في المائة من قبل سيارات الكلاسيكية. وبلغ ذلك 274 كيلومترًا في عام 2022.

العلامة التجارية الأكثر شيوعًا لسيارات الكلاسيكية هي فولكس واجن، بنحو 32،000 سيارة كلاسيكية لفولكس واجن على الطرق الهولندية.

تأتي مرسيدس (21،000) في المرتبة الثانية وسيتروين (14،000) في المرتبة الثالثة. اللون الأزرق هو الأكثر شيوعًا (16.9 في المائة)، تليه الأحمر (16.5 في المائة) والأخضر (16.2 في المائة).

تحظى سيارات الكلاسيكية بأكبر شعبية في ألفين-تشام في نورد برابانت وأوبمير في نورد هولندا، بنحو 41 سيارة كلاسيكية لكل 1,000 نسمة.

كما توجد نسبة كبيرة نسبيًا من سيارات الكلاسيكية في بارل-ناساو (نورد برابانت) ونيديرويرت (ليمبورغ). ديمن وألميري لديهما أقل