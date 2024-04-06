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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعديلات على تشكيل الأهلي في مباريات الدوري المصري.. تفاصيل

صدى البلد

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر سيجري العديد من التعديلات على تشكيل الفريق في المباريات القادمة بالدوري العام.


وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك إجهاد بين لاعبي الأهلي في الفترة الحالية".
 

وأضاف: "كان على مارسيل كولر إجراء التبديلات في مباراة سيمبا مبكرًا، لكنه كان ينوي إجراء 3 تبديلات فقط، واضطر لإجراء التبديل الرابع بعد إصابة علي معلول".
 

وتابع: "كنت معتاد من كولر على إجراء 5 تبديلات في جميع الخطوط في بعض المباريات، لذا أتوقع إجراء تعديلات عديدة على تشكيل الأهلي في المباريات القادمة في الدوري، في ظل حالة الإجهاد لبعض اللاعبين".
 

وأكمل: "هناك مباريات قادمة للأهلي صعبة، الفريق لديه العديد من المؤجلات في الدوري العام، وهذا معناه أن الأهلي سيلعب مباراة كل 3 أيام، هناك 29 مباراة متبقية للفريق في تلك المسابقة".
 

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "الأدوار القادمة في دوري أبطال إفريقيا صعبة، ويجب على الأهلي التركيز حاليًا على هذه البطولة، فالكرة في إفريقيا تتطور بشكل كبير".

لنادى الأهلي كولر الأهلى مباراه سيمبا

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