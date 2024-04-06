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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تكتيك ناحج.. تعليق محمد هاني على تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد هاني
محمد هاني

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي بعد تأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وجاءت تصريحات محمد هاني كالاتي : 

◾لم نتراخى في المباراة حققنا ما نريده وهو الفوز أمام فريق جيد حققنا الفوز ذهابا وإيابا وكان هذا تكتيك مطلوب من مدربنا

◾لا نفضل فريق معين في المواجهة بين مازيمبي وبترو أتلتيكو سنركز علي المنافس ونحضر لمواجهته جيدا

◾وصلنا لمرحلة كل الفرق جيدة وتنافس على البطولة وهدفنا هو الحفاظ على اللقب

◾لا يوجد سر وراء تألقي في الفترة الأخيرة كل يوم أعمل وأجتهد على نفسي وهناك تضحيات أقدمها من أجل الوصول لهدف أكبر

◾سعيد أن هناك من يرون عملي وفي الأول والآخر النتيجة من عند الله والأهم هو فوز النادي

◾شكرًا لجمهور الأهلي الاستاد كان ممتلئًا رغم أننا في شهر رمضان وقاموا بالتشجيع منذ أول دقيقة أتمني نحقق لهم شيء يسعدهم

 

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية.
 

محمد هاني تصريحات محمد هاني فوز الأهلي بطولة دوري ابطال افرقيا النادي الأهلي

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