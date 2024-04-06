إعلامي يتغزل في كولر: 18 مباراة في أفريقيا بدون هزيمة

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بمدرب النادي الأهلي مارسيل كول بعد تأهل الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: منذ خماسية صن داونز .. 18 مباراة في أفريقيا دون هزيمة بقيادة مارسيل كولر

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت.