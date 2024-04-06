الأحد.. عرض "صاحبتي" و"سيمو" ضمن مهرجان زاوية للأفلام القصيرة

يعرض بسينما زاوية بوسط القاهرة، فيلما "صاحبتي" و"سيمو" بعد غد /الأحد/، ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان زاوية للأفلام القصيرة، المستمرة فعالياته حتى 7 أبريل الجاري.



يعرض الفيلمان ضمن قسم "خارج المسابقة" وهو قسم جديد استحدثه المهرجان هذا العام احتفالا بمرور 10 سنوات على إنشاء سينما زاوية، وهذان الفيلمان من الأفلام الفائزة في الدورات السبع السابقة للمهرجان.



فيلم "صاحبتي" من الأفلام الروائية المتميزة للمخرجة الشابة كوثر يونس التي حصلت مؤخرا على جائزة أفضل مخرجة عن الفيلم من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة في دورته السابعة، كما مثل الفيلم مصر لأول مرة في المسابقة الرسمية بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي للأفلام القصيرة.



كما فاز الفيلم بجائزة النقاد لأفضل فيلم في الدورة الـ٤٥ لمهرجان أفلام المرأة في فرنسا، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، الفيلم بطولة إلهام صفي الدين، ومارك حجار، وفاضل الجارحي، وسونيا فريد، وإنتاج ساندروكنعان ومنتج مشارك محمد العمدة.



وتدور أحداث الفيلم القصير "سيمو" للمخرج عزيز زرمبة، في مونتريال حول أخوين مراهقين مهاجرين من أصول عربية، يحدث بينهما تنافس كبير على لعبة فيديو على الإنترنت، فيؤدي بهما التنافس إلى منعطف خطير يحدث مع تسلسل الأحداث، والفيلم فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في الدورة السابعة من مهرجان زاوية للأفلام.