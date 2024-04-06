مجدى مرسى جميل عزيز ضيف برنامج أغانى منسية فى خيمة رمضانية

تستضيف الكاتبة الصحفية سحر الجمل فى برنامجها أغاني منسية فى خيمة رمضانية على إذاعة القاهرة الكبرى برئاسة الاعلامى محمد عبد العزيز رئيس إذاعة القاهره الكبرى، اليوم السبت 6 أبريل فى الثانيه عشر مساء اللواء مجدى مرسى جميل عزيز نجل الشاعر الغنائي الكبير وفارس الاغنيه العربيه مرسى جميل عزيز.

وتقول الكاتبة الصحفية سحر الجمل، تتناول حلقه مهندس الأغنية العربية كما يطلق علي مرسى جميل عزيز الحديث عن طقوسه الرمضانيه ،وحكاية فانوس رمضان الذى يقولها مجدى مرسى عزيز اضافه ل مشواره الفنى ، وحكاية اول اغنيةقدمها ، لعبد العزيز محمود وهى اغنية يا مزوق يا ورد فى عود ، ورحلته فى تقديم مئات الاغنيات لاشهر المطربين والمطربات ، واذاعة الاغانى النادره ،وهؤلاء المطربين هم ام كلثوم ، صباح وأغنية حلو يا فستان العيد ،فايزه احمد واغنية قول يا عزول مهما تقول ،عبد الحليم ونذيع له اغنية انشوده الحياه وأغنية اصحى واقوم من بدرى ، محمد مرعى اغنية لا يا حلو لا ، نازك هنعيد حكايتنا ، شاديه يا نور عنايا ،ليلى جمال ، هند علام واغنيتها الدنيا بخيله ، حوريه حسن ونذيع لها اغنية والله عليا دين ونادره شمعتين شمعه لام هاشم والتانيه للحسين ،كارم محمود واغنيته يا ليالى ملاح ، محمد عبد المطلب واغنيه يا ما بصعب على روحى ، المطربه عصمت عبد العليم التى قدمت مع فريد الأطرش أوبريت بساط الريح.

أغاني مرسي جميل عزيز

ويتذكر مجدى مرسى جميل عزيز حكايات عددا من الاغانى النادره والمنسيه فى الحلقه لعدد من المطربين والمطربات والتى قام بكتابتها مرسى جميل عزيز ،منهم اغنيه قلبى دق دق فايده كامل ، كما يسرد قصة تبنيه لكتابة الاغانى للثلاثى المرح ثناء وصفاء ووفاء عام ١٩٥٨ مثل اغانى يا اسمر يا سكر وأغنية ملو البدريه ، وأغنية رمشه ندهلى لسعاد مكاوى ، وأغنيات الفوازير، الجمال هو ، الفجر بدا، لحن الموجى غناء عبد الحليم، واغنيه هنبنى السد ، ألحان عبد العظيم عبد الحق ، موال أدهم الشرقاوى الذى كتب بطريقه سينمائية ، كما يتطرق الحوار إلى الاغانى التى قدمها عزيز فى ال ٢٥ فيلم سينمائي، واخرها اغانى فيلم مولد يا دنيا عام ١٩٧٦ ، ويختتم اللقاء بالحديث عن اهم المعارك التى خاضها مرسى جميل عزيز فى حياته بسبب كتابة بعض الاغانى مثل اغنية يا مه القمر على الباب ،واغنيه من غير ليه لعبد الوهاب ، مرسى جميل عزيز ولد فى ٩ يونيو عام ١٩٢١ ،وتوفى فى ٩ فبراير ١٩٨٠ مواليد مدينة الزقازيق محافظة الشرقيه.

برنامج أغاني منسية فى خيمة رمضانية

برنامج أغاني منسية فى خيمة رمضانية اعداد وتقديم الكاتبه الصحفيه سحر الجمل هندسه اذاعيه غاده جمال الدين يذاع سهرة السبت من كل أسبوع فى رمضان الثانيه عشر منتصف الليل ، على إذاعة القاهره الكبرى ، تتر البدايه والنهايه للبرنامج بصوت الاعلاميه الكبيره ايناس جوهر .