إيران.. القبض على عناصر بارزة في تنظيم داعش الإرهابي

ألقت الشرطة الإيرانية اليوم، السبت، القبض على ‏عنصر بارز في تنظيم "داعش" وعضوين آخرين في التنظيم، ‏متهمين بالتخطيط لهجوم انتحاري أثناء عيد الفطر الذي يحل ‏نهاية هذا الأسبوع.‏

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الشرطة أن محمد ذاكر ‏المعروف باسم "رامش" والعضوين الآخرين اعتقلوا في كرج ‏غربي العاصمة طهران في أعقاب اشتباكات.

وقالت الشرطة ‏إنها ألقت القبض أيضا على ثمانية آخرين كانوا بصحبتهم.‏

وكان تنظيم "داعش" في وقت سابق أعلن مسئوليته عن تفجيرين في إيران أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص ‏وإصابة العشرات خلال تأبين أقيم لإحياء الذكرى الرابعة ‏لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم ‏سليماني الذي قُتل في العراق في هجوم بطائرة أمريكية ‏مسيرة في 2020.‏

