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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. القبض على عناصر بارزة في تنظيم داعش الإرهابي

أرشيفي
أرشيفي

ألقت الشرطة الإيرانية اليوم، السبت، القبض على ‏عنصر بارز في تنظيم "داعش" وعضوين آخرين في التنظيم، ‏متهمين بالتخطيط لهجوم انتحاري أثناء عيد الفطر الذي يحل ‏نهاية هذا الأسبوع.‏

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الشرطة أن محمد ذاكر ‏المعروف باسم "رامش" والعضوين الآخرين اعتقلوا في كرج ‏غربي العاصمة طهران في أعقاب اشتباكات.

وقالت الشرطة ‏إنها ألقت القبض أيضا على ثمانية آخرين كانوا بصحبتهم.‏

وكان تنظيم "داعش" في وقت سابق أعلن مسئوليته عن تفجيرين في إيران أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص ‏وإصابة العشرات خلال تأبين أقيم لإحياء الذكرى الرابعة ‏لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم ‏سليماني الذي قُتل في العراق في هجوم بطائرة أمريكية ‏مسيرة في 2020.‏
 

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