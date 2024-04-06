سرايا القدس تفجر دبابة ميركافا بإستخدام عبوة برميلية



أعلنت سرايا القدس أنها فجرت دبابة صهيونية من نوع ميركافا 4 بعبوة برميلية من طراز ثاقب شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



أمس نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين ، مقطع فيديو يظهر مشاهد من داخل العقد القتالية في يوم القدس العالمي.



وبحسب وكالة (سما) الإخبارية،أكدت "سرايا القدس" أنها "لن تستسلم وستستمر في المقاومة حتى النصر".

وحذر الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبوحمزة، في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي من المساس بالقدس والأقصى، مؤكدا أن "أي تحرك بشأن ذلك سيشعل المنطقة".



ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من داخل العقد القتالية لنخبة سرايا القدس شمال غزة في يوم القدس العالمي، كما وجهت السرايا التحية "لكل محاور المقاومة".

