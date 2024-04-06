بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا لـ احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم السبت 27 رمضان، بقاعة المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

بحضور وتشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أيضا أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدتها وزارة الأوقاف .