احتفالًا بليلة القدر.. الرئيس السيسي يشهد فقرة من الابتهالات الدينية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرة من الإنشاد والابتهالات الدينية ضمن فعاليات احتفالية ليلة القدر.



ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وعددًا من الوزراء وسفراء بعض الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة، ولفيف من علماء وقيادات الأزهر والأوقاف.