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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المطبخ المركزي العالمي: نرفض نتائج التحقيق الإسرائيلي بشأن مقـ تل عمال الإغاثة

مركبة ضحايا المطبخ
مركبة ضحايا المطبخ العالمي

رفض المطبخ المركزي العالمي نتائج التحقيق الإسرائيلي الذي قاده جنرال سابق صهيوني في سلسلة منسقة من الغارات الإسرائيلية بطائرات بدون طيار على مركبات المنظمة الخيرية في غزة الأسبوع  المنصرم والتي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، ووصفها بأنها تفتقر إلى المصداقية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وبينما ألقى الجيش الإسرائيلي باللوم على سلسلة من "الأخطاء الجسيمة" التي ارتكبها الضباط في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة بريطانيين وثلاثة مواطنين أجانب آخرين وفلسطيني أثناء توصيل الطعام، جددت منظمة المطبخ العالمي دعواتها لإجراء تحقيق كامل ومستقل.


قال مؤسس المطبخ العالمي الشيف الشهير خوسيه أندريس : "لا يستطيع جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بشكل موثوق في فشله في غزة.. يجب حماية جميع المدنيين، كما يحتاج جميع الأبرياء في غزة إلى الغذاء والسلامة. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن”.


ووسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون ، إن نتائج التحقيق الإسرائيلي - الذي قال إن المملكة المتحدة تراجعه بعناية - أظهرت أن هناك حاجة إلى "إصلاح كبير".

وقال كاميرون: "من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاح كبير لآلية منع الاشتباك الإسرائيلية لضمان سلامة عمال الإغاثة".
 

وتضمن التحقيق الذي اكتمل على عجل، والذي أدى إلى إقالة ضابطين من الرتب المتوسطة وتوبيخ جنرال، قائمة من إخفاقات القوات الإسرائيلية في حادثة عززت الانتقادات العالمية لسلوك إسرائيل في الحرب التي استشهد فيها 33 ألف فلسطيني.

 

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المطبخ المركزي العالمي: نرفض نتائج التحقيق الإسرائيلي بشأن مقـ تل عمال الإغاثة


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