شيخ الأزهر يقدم الحل الأمثل لما يعيشه الوطن العربي من تفكك وتنازع

هنأ الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي على توليه فترة رئاسية جديدة.

وقال الطيب، خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر، إن حالة التنازع والتفرق في الوطن العربي قد أصابت الجميع بحالة من العجز وأعجزته عن مواجهة أزماته.

وأضاف: “من يدقق النظر في خريطة الوطن العربي يأسي على ما وصل به الحال في فلسطين والعديد من الدول”.



وشدد على أن تحقيق وحدة العرب والتكامل الاقتصادي وتغليب المصالح العامة هو الخطوة الأساسية في عودة التعاون وحل الأزمة الفلسطينية.

ولفت إلى أن ما تعيشه المنطقة اليوم من أحزان يجب أن يمثل نقطة تحول حاسم بين عهد مضى وعهد جديد.