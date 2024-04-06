الأمن الصومالي: إحباط هجوم إرهابي في بلعاد ومقتل 11 عنصرا من «الشباب»

أعلن الأمن الصومالي اليوم السبت 6 أبريل 2024 عن إحباط هجوم إرهابي لحركة الشباب في منطقة بلعاد.

وأوضح الأمن الصومالي أن 11 إرهابيا من حركة الشباب قتلوا في الهجوم الذي وقع فجر اليوم على منطقة بلعاد، والذي أحبطته القوات الأمنية بنجاح، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأكد محافظ المنطقة قاسم علي نور، في حديثه لوكالة "صونا" نجاح العملية وأشار إلى أن عمليات البحث مستمرة عن أي مهاجمين متبقين.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، بعد إصدار الحكومة الصومالية أمس الأول الخميس قرارًا بطرد السفير الإثيوبي في مقديشيو وإغلاق قنصلتي أديس أبابا في بونتلاند وصوماليلاند.