طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن أسعار الأدوية

تقدم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن الزيادات المتوقعة في أسعار الأدوية.

وأشار هشام حسين، في طلب الإحاطة، إلى أنه ترددت خلال الآونة الأخيرة أنباء تفيد باعتزام هيئة الدواء المصرية رفع أسعار نحو 3000 صنف دوائي فى ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية على الشركات المصنعة، فى أعقاب تحرير سعر الصرف.

وأوضح حسين، أن هيئة الدواء تلقت طلبات من شركات الأدوية تطالب فيها بضرورة تحريك الأسعار لضمان استمرار عمل المصانع خلال المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن تعد الهيئة كشوفا بأسماء الأنواع التي ستشملها الزيادة الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

كما طالب النائب هشام حسين بتأجيل رفع أسعار الأدوية والتأني قبل اتخاذ هذا القرار الذي سيكون له تأثيره السلبي على المرضى، خاصة بعد الانفراجة في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات الدوائية للمصانع المصرية، إذ تم الإفراج عن نحو 70% من الشحنات الموجودة في الموانئ.

وأضاف النائب هشام حسين، أن الأنباء المتداولة تشير إلى أن تحريك أسعار الدواء سيكون بنسب تتراوح من 30% إلى 80%، وهي نسبة ضخمة لا يمكن أن يتحملها المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.