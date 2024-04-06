الجيش الروسي: تدمير 5 زوارق أوكرانية في نهر الدنيبر

أعلن الجيش الروسي أنه تمكن من ضرب خمسة زوارق تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية أثناء محاولتها الاقتراب من الضفة اليسرى لنهر الدنيبر.

وأضاف الجيش الروسي أنه في اتجاه خيرسون، واصلت وحدات من مجموعة دنيبر الدفاع عن الضفة اليسرى لنهر الدنيبر، ونفذت ضربات نارية على أهداف العدو ومعداته ومدفعيةه على الضفة اليمنى، ودمرت طائرات بدون طيار معادية"، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأشار الجيش الروسي إلى أنه استخدم المدفعية والطائرات الهجومية بدون طيار لتدمير قوارب الجيش الأوكراني في مواقع الإنزال.