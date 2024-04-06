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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل رحيل الحلقة 12.. كيف ستنتقم ياسمين صبري من أحمد صلاح حسني؟

مسلسل رحيل
مسلسل رحيل

تعرض قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الثانية عشر من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، مساء اليوم وذلك ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري. 

وينتظر متابعي مسلسل رحيل، معرفة كيفية انتقام رحيل (ياسمين صبري) من بدر (أحمد صلاح حسني) الذي استولى على أموال والدها بعقد مزور، لاسيما بعد زواج خطيبها السابق صلاح (محمد الكيلاني) في الحلقة السابقة. 

 

مسلسل رحيل 

وخلال الحلقة العاشرة من مسلسل رحيل، تخرج رحيل (ياسمين صبري) من السجن، بينما يستولي بدر (أحمد صلاح حسني) على معرض والدها بعقد مزور. 

وترفض رحيل مساعدة صلاح (محمد الكيلاني) لأخذ حقها من بدر، في الوقت الذي تحرض فيه الحاجة صفية (عارفة عبد الرسول) ابنها بدر على قتل رحيل لكنه يرفض طلبها ويرفض توزيع ميراث والدة شديد الإتربي. 

بوسترات مسلسل رحيل

طرحت الفنانة ياسمين صبرى عدد من البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين ، وتصدرت ياسمين صبرى التريند بسبب إطلالتها واظافرها التى لفتت نظر متابعيها. 

مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

أحداث مسلسل رحيل 

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

أعمال ياسمين صبري

كانت الفنانة ياسمين صبري أعربت عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

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