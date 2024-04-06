موسكو: الهجوم بطائرة مسيرة على وحدة عسكرية في بريدنيستروفيان استفزاز

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت في بيان، إن الهجوم بطائرة انتحارية بدون طيار على أراضي وحدة بريدنيستروفيان العسكرية يعد استفزازًا.

وأكدت زاخاروفا أن روسيا تعتبر الحادث بمثابة استفزاز آخر يهدف إلى تفاقم الوضع حول بريدنيستروفي، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضافت: "نتوقع إجراء تحقيق شامل في جميع ملابسات الحادث، ونأمل أن يكون من يقفون وراء هذا العمل المتهور على علم تام بعواقبه الخطيرة".

ومساء أمس، أصبح من المعروف أن طائرة بدون طيار انتحارية هاجمت محطة رادار في ترانسنيستريا قرب الحدود الأوكرانية.