أطول مائدة سحور سيناوي في ليلة القدر بمسجد المنشية طور سيناء

نظم المصلون بمسجد المنشية الجامع بطور سيناء اطول مائدة سحور سيناوي في ليلة 27 رمضان ليلة امس ضمت مئات المصلين عقب الانتهاء من صلاة التهجد وقيام الليل .



المائدة أعدها المعتكفين بمسجد المنشية الجامع حيث يتم طهي الفول والجبنة والبطاطس المهروسة والخبز والزبادي .

وقال مصطفي سعد أحد منظمي هذا السحور إنه اعتاد المصلين أن يحيوا ليلة القدر بالقيام والصلاة يعقبه سحور جماعي لكل المصلين في صلاة التهجد مشيرا إلي إن السحور في هذه الليلة يكون سحور مبارك يكفي كل المصلين بل يزيد منه .

وكان يؤم المصلين الشيخ محمود صابر في صلاة التراويح امس بصوت عذب والذي دعا لأهل غزة بالنصر على العدو الإسرائيلي .

وكانت استمر المصلين في الصلاة ودعاء القرآن الكريم حتي شروق الشمس لتحري ليلة القدر من بينهم الأطفال والنساء الذي خصص لهم لهم مكان ملحق بالمسجد .



مائدة سحور رمضاني

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