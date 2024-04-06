الكشف وتوفير العلاج لـ1012 مواطنا في قافلة طبية بقرية العجرة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشئون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وقال غنيم إن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية العجرة مركز ببا على مدار يومي “الأربعاء والخميس الماضيين “مكونة من 7 عيادات فى 8 تخصصات ”الباطنة، والأطفال والجراحة والعظام، والجلدية، والأسنان، والنساء، وتنظيم الأسرة”، ووسط إجراءات وقائية مشدد.

وتم الكشف على 1012 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 95، معمل طفيليات 32، حالات الأشعة العادية 4، واستصدار 6 قرارات على نفقة دولة، وتحويل 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 43 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ 120 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، والسكر، والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، متابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.