محافظ بني سويف: أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه،والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 23 حتى 29 مارس الماضي، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تم إزالتها وحرثها وتخطيطها ضمن مراحل زراعة محصول القطن، حيث تم زراعة أكثر من 3 آلاف و300 فدان ويجري حاليًا إزالة متبقيات وتجهيز المساحات المتبقية، إذ تبلغ المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها داخل نطاق محافظة بني سويف 12 ألف فدان.

في حين تم المرور الميداني على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما تم تنفيذ 5 زيارات ميدانية لمساحات المحاصيل السكرية بقرى (نعيم وباها والنويرة ودنديل ومنيل موسى)، بينما قام قطاع مكافحة الآفات بالمرور على بعض الزراعات، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

وتضمن التقرير أيضًا بيان ما تم توريده من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم وقنا موسم 2023/2024، والتي بلغت أكثر من 74ألف طن حتى نهاية الفترة المشار إليها، ويجري حاليًا التنسيق لتوريد محصول المساحات المتعاقد عليها والتي تم حصادها، كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي بلغت 33 ألف و832 جوالًا شملت (22 ألف و760 يوريا، 11 ألف 72 نترات)، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.

بينما واصلت إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 18 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة،بإجمالي مساحة 17.5 قيراط بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 249 ألف 267 مزارعًا، كما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة.