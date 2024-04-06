توزيع 60 جهاز كهربائي على 20 فتاة مقبلة على الزواج بجنوب سيناء

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، حفل توزيع أجهزة كهربائية على 20 فتاة من الأيتام على مستوى المحافظة مقبلات على الزواج، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وأنور محمود مدير عم مديرية التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للفتيات على عقد قرانهم، مؤكدًا حرصه تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة الفتيات الأيتام "سواء من الأب أو الأم"، وتقديم أجهزة كهربائية لهم لتخفيف العبء عنهم في بداية مشوار حياتهم الأسرية.



وأوضح المحافظ أنه جرى توزيع 60 جهاز كهربائي على 20 فتاة، بواقع 3 أجهزة لكل فتاة تتضمن "غسالة، ثلاجة، بوتاجاز"، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي، على دعم الفتيات الغير قادرات والمقبلات على الزواج ، وتسخير كافة إمكانيات الدولة للأسر الأكثر احتياجًا، وأيضًا مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا.



وأكد أنه جرى اختيار الفتيات بناءً على عدد من الشروط والضوابط، وبحث اجتماعي من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توزيع اجهزة مقبلات علي الزواج

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