هل واجب علينا استخدام السوشيال فى التبليغ عن النبي؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة، حول متى اعرف إن واجب الوقت عليها يقضى بدخول السوشيال ميديا للابلاغ عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم السبت: "مسالة القيام بالواجبات والانعزال عن الخلق مسالة نسبية، وما دمت قادر ابلغ عن رسول الله بآية افعل هذا، لكن إذا فعل وحدث لى من البلاء ما لا اطيق، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ينبغى لأحدكم أن يذل نفسه، وقالوا كيف يذل نفسه قال يحملها مالا تطيق".

وأضاف: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نصح السيدة زينب بما وجد عندها حبلا، قال لها ما هذا، قالت له استند عليه حين اتعب فى العبادة، فقال فليعبد احدكم ربه طاقته، فإنةالله لا يمل حتى تملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم، عن العزلة، من خالط الناس وتحمل اذاهم خير من عزلتهم".

واوضح: "كمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال (يوشِكُ أن يَكونَ خيرُ مالِ المسلِمِ غنمًا يتبعُ بِها شَعَفَ الجبالِ ومواقعَ القطرِ يفرُّ بدينِهِ منَ الفتنِ)، وده صعب على الانسان يفعله وده بلاء شديد، والمجتمع لن يتاثر بمن يفعل هذا".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.