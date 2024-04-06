اهدى يا شيخ ماتتعفرتش.. فيديو بين مصلي بشبرا وإمام مسجد يثير جدلا واسعا

تصدر مقطع فيديو مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، يظهر فيه صراع بين مصلٍ وإمام مسجد. تم تداول الفيديو بشكل واسع، ما أثار استياء وتعليقات متباينة من قبل المستخدمين.

اهدى يا شيخ متتعفرتش

ووفقًا للمعلومات المتداولة، يعود مقطع الفيديو إلى العام الماضي وقد وقع في مدينة شبرا. يُظهر الفيديو إمام مسجد في حالة تضرع شديد، حيث يردد عبارة "يارب يا ربنا" بقوة وتأثر.

إلا أنه في لحظة غير متوقعة، يظهر شخص يقتحم المكان حيث يجري أداء الصلاة، ويقول بصوت مرتفع "وحد الله يا الشيخ وأهدى كده ماتتعفرتش".

دفع هذا الأمر، إمام المسجد إلى قطع الدعاء وتدارك الموقف سريعا، لينزل إلى الأرض للسجود. وظن الكثير أن مقطع الفيديو تم تصويره خلال شهر رمضان الجاري، لكن هذا المقطع ليس جديد.

حقيقة الفيديو

وتم نشر الفيديو لأول مرة في شهر مايو من العام 2023، ولكنه جذب الانتباه مجددًا في هذا التوقيت تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع أعداد المصلين في المساجد.

ويُعتقد من قِبل بعض الأشخاص أن الفيديو يصور حادثة حدثت خلال رمضان الحالي، مما أدى إلى تفاعل كبير ونقاشات حول الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن الفيديو لم يتم التأكد من صحته بشكل كامل، ومصدره وتفاصيله الدقيقة لا تزال غير معروفة. ومع ذلك، فإنه استطاع أن يثير اهتمام الجمهور ويثير نقاشات حول السلوك والاحترام داخل المساجد وأثناء أداء الصلوات، وجاءت إعادة نشر الفيديو بالتزامن مع مع شهر رمضان وصلاة التراويح.

آراء متباينة

تفاعل معه العديد من المستخدمين. يظهر المقطع صراعاً بين مصلٍ وإمام مسجد، وقد أدى ذلك إلى تبادل آراء المتابعين وتعليقاتهم حول التصرفات التي ظهرت في الفيديو.

ومن بين التعليقات التي تم نقلها على الفيديو، كانت هناك العديد من الآراء المتباينة. وعبّر بعض المتابعين عن استيائهم من التصرف الذي ظهر في الفيديو، حيث اعتبروا أنه لا يليق بالأدب والاحترام داخل المساجد. وعبر آخرون عن تعاطفهم مع الإمام ووجهوا له العذر، قائلين إنه قد تعرض لتحدي صعب أمام الله، وأن التصرف المناسب هو التسامح وعدم الاندفاع.

تفاعل المستخدمون مع المقطع بشكل كبير، وتناولوا في تعليقاتهم مسألة احترام الأماكن المقدسة وضرورة الحفاظ على الآداب والأخلاق أثناء الصلاة. كما أثار التساؤلات حول الشخص الذي ظهر في الفيديو ودوافعه للقيام بذلك التصرف.